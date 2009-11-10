Крим висадив 2,3 мільйона дерев

760 гектарів лісу висадили в Криму з початку 2009 року.

«У землю опустилися 2 мільйони 280 тисяч дерев», - повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ.

В цілому, в поточному році державні лісові господарства мають намір створити більш як 1500 га нових захисних насаджень.

«Це найбільший річний показник за останнє десятиліття», - відзначив ГОЛОВАНЬ.