Крим висадив 2,3 мільйона дерев
14:02, 10 листопада 2009Крым
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Створили 760 гектарів лісу
760 гектарів лісу висадили в Криму з початку 2009 року.
«У землю опустилися 2 мільйони 280 тисяч дерев», - повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ.
В цілому, в поточному році державні лісові господарства мають намір створити більш як 1500 га нових захисних насаджень.
«Це найбільший річний показник за останнє десятиліття», - відзначив ГОЛОВАНЬ.
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