На засіданні СНД у Ялті планується підписати 16 документів

На засіданні Ради голів урядів країн-учасниць СНД у Ялті 19-20 листопада планується підписати 16 документів, повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

“Планується підписати 16 документів переважно економічного характеру”, - сказав він, передає кореспондент УНІАН.

За словами ДЖИГУНА, на засіданні планується розглянути близько 30 питань.

Крім того, готується низка зустрічей прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками делегацій держав СНД для обговорення перспектив двосторонніх відносин.

“Відповідно до засадничих принципів участі в СНД, пріоритетним для України є економічний вимір Співдружності”, - зазначив ДЖИГУН.