У Криму немає пташиного грипу

Випадків захворювання пташиним грипом зараз у Криму не зареєстровано, повідомила головний санітарний лікар автономії Марія КРОВЯКОВА.

«Поки на території Криму вірусу пташиного грипу немає», - сказала вона на прес-конференції у Сімферополі, посилаючись на результати висновку республіканської СЕС і Інституту академії наук Новосибірську. Фахівці протягом тижня вивчали епізоотію автономії.

«Далі: поживемо - побачимо», - додала КРОВЯКОВА.

5 листопада прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Україні очікуються ще два сплески захворювань на грип, у тому числі й пташиний.

На початку 2008 року в Криму виявили пташиний грип.