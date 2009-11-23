Україна і Росія обговорять базування ЧФ у Криму

Засідання робочої групи з військово-політичних питань, на якому планується обговорити питання перебування Чорноморського флоту Росії у Криму, відбудеться 25-26 листопада в Москві, повідомив у понеділок керівник прес-служби МЗС України Валерій ДЖИГУН.

Воно пройде в рамках підготовки до 8-го засідання підкомісії з питань функціонування ЧФ українсько-російської міждержавної комісії.

Під час зустрічі сторони обговорять деякі проблемні питання, пов’язані з функціонуванням та тимчасовим перебуванням ЧФ РФ на території України, сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ.