Суд скасував передачу бізнесменам об`єктів на набережній

Вищий господарський суд України скасував рішення про передачу комерсантам розташованих на набережній в Новому Світі (Судак, Крим) будинку для відпочинку, ангара для човнів і катерів та кафе-магазина.

«Касаційна інстанція підтвердила доводи прокуратури про те, що претензії комерційної структури належним чином не підкріплено», - говориться в повідомленні прес-служби наглядового відомства Криму.

Суд направив справу на новий розгляд.