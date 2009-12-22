Якби президентські вибори відбулись найближчої неділі (опитування)
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ отримав би найбільшу підтримку, якби президентські вибори відбулись найближчої неділі.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру економічних та політичних досліджень “Київ - XXI століття”, які оприлюднив його директор Юрій ЖИТНЯК під час прес-конференції в УНІАН.
За ЯНУКОВИЧА готові віддати голоси 29,1% респондентів.
Далі йде Юлія ТИМОШЕНКО, за неї готові проголосувати 24,9%.
Підтримати Володимира ЛИТВИНА готові 5,7% виборців, Арсенія ЯЦЕНЮКА – 4,2%, Петра СИМОНЕНКА – 4,1%.
За Сергія ТІГІПКА готові проголосувати 3,8% виборців, за чинного главу держави Віктора ЮЩЕНКА – 3,1% опитаних.
Рейтинг інших кандидатів у президенти не перевищує 1%. Не підтримали б жодного кандидата 12,3% респондентів. Не визначились 11,4% виборців.
Соціологічне опитування проводилось з 14 по 18 грудня. Всього було опитано 2045 респондентів. Вибірка репрезентує міське та сільське доросле населення України і за структурою відображає мешканців за такими основними показниками як стать, вік, освіта в усіх регіонах країни.
Розрахункова статистична похибка вибірки становить 2,8%.