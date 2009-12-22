Шокуюча подія сталася у тролейбусників

Рух тролейбусів в районі Професорського куточка (Велика Алушта) зупинено через крадіжку 245 метрів контактної електромережі. Мідний провід невідомі зрізали сьогодні вночі.

«Останній такий випадок у нас стався мало не десять років тому. Ця подія не вкладається в жодні рамки!», - заявив телефоном кореспонденту УНІАН генеральний директор підприємства «Кримтролейбус» Юрій КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

«Кримтролейбус» не має цілого проводу такої довжини. «Ми зараз збираємо провід з рештків», - сказав керівник підприємства.

Відновлювальні роботи заплановано на середу. «Сьогодні рух до Професорського куточка ми не відновили, завтра з ранку рух теж відновлено не буде», - сказав КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

До Професорського куточка тролейбус ходить нечасто. «Там один маршрут, тролейбус ходить раз на півгодини. Професорський куточок, місце відпочинку, в зимовий час не завантажений», - відзначив КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

«Кримтролейбус» звернувся до правоохоронних органів. «Ми написали і в міліцію, і в прокуратуру. Сподіваюся, що кримінальну справу буде порушено, і знайдуть цих людей. Дівати-то особливо демонтований провід нікуди, окрім як здавати у нелегальні пункти прийому металу. А всі ці пункти металу давно стоять на обліку у відповідних органах», - сказав КОСМАЧЕВСЬКИЙ.

Інцидент примусив підприємство подумати над розробкою заходів захисту.

Довідка УНІАН. Управління Кримського тролейбуса створено 50 років тому.

Сьогодні на балансі підприємства «Кримтролейбус» перебувають 309 тролейбусів, з них на ходу - 140.

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