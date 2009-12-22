Меджліс отримав розсекречені матеріали з історії кримських татар

601 копію розсекречених матеріалів з історії кримських татар передала меджлісу служба безпеки України.

Лідер організації одержав від начальника кримського управління СБУ «величезний том» з переплетеними копіями «Протоколів засідання кримського парламенту - Курултаю - від 8 грудня 1917 року», повідомила прес-служба кримськотатарського меджлісу.

«Буде розсекречено більш як одну тисячу сторінок протоколів засідання розстріляних радянською владою членів Курултаю», - сказав голова меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Він припустив, що при перекладі і роботі над цими документами буде сформовано термінологічний словник. «Безумовно, ці матеріали є важливим вкладом у кримськотатарську історіографію», - сказав ДЖЕМІЛЄВ.

«Упродовж довгих років подібні документи трималися в суворому секреті від громадськості, але сьогодні вони послужать як безцінні джерела для пізнання нашої трагічної історії», - заявили в прес-службі меджлісу.