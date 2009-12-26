Ветеранів ущемляють у Джанкої

Прокуратура у суді добивається скасування рішення, яке дозволяє перевізникам у кримському місті Джанкой не брати більше двох пільговиків, повідомляє прес-служба відомства.

"Чиновники виділили пільговій категорії громадян всього два маршрути, на яких встановлені законом пільги діють в повному обсязі. А на решті маршрутів ветеранам і інвалідам уготовано "лотерею": поїхати повезе лише в тому випадку, якщо водій ще не здійснив посадку двох пільговиків", - йдеться у повідомленні.

Рішення ущемляє права громадян, тому наглядове відомство вимагає визнати його незаконним.