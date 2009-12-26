Указ Ющенка про кримську спецзону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів разом із кримським урядом розробити законопроект щодо запровадження на території Криму спеціального економічного режиму.

"Розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження на території Автономної Республіки Крим економічного режиму, відмінного від загального", - йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті ЮЩЕНКА.

Президент вважає, що спецрежим має діяти не менше 20 років.

Має бути передбачено, що "перелік пріоритетних сфер, щодо яких запроваджується економічний режим, відмінний від загального, в тому числі таких, як охорона здоров`я, відпочинок і туризм, сільське господарство, обробна промисловість, раціональне природокористування, охорона довкілля".

ЮЩЕНКО доручив Кабміну опрацювати питання щодо можливості поширення режиму на інвестпроекти, які реалізуються відповідно до закону "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим".

Нагадаємо, глава держави розповів про намір створити кримську спецзону під час спілкування з представниками інтелігенції у Сімферополі 23 грудня.