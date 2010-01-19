Сьогодні - Водохреще

Сьогодні православний світ святкує Водохреще, або Богоявлення Господнє.

Водохреще - це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят.

Церква розглядає Хрещення Господнє як "свято просвіти" народів, оскільки за її вченням, саме з Хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини.

Водохреще ще називають Йорданом (від назви ріки Йордан у Палестині). Освячення води здійснюють на згадку про хрещення Ісуса в Йордані, описане у Євангеліях.

Свято має й іншу назву - Богоявлення, - яка походить від того, що, згідно з біблейськими оповіданнями, під час хрещення Ісуса на нього зійшов із небес Дух Святий у вигляді голуба, і голос почувся із неба: “Це Син Мій Улюблений, що його Я вподобав!”.

Вранці 19 січня у церквах святять воду. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби.