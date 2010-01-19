В кримському лісі знайшли ящик з боєприпасами

Житель Криму під час прогулянки в лісі знайшов металевий ящик з боєприпасами - в коробці знаходилися п`ять картонних циліндрів, вісім картонних коробок з патронами від автомата Калашникова і магазин від автомата з патронами.

Інформація про знахідку надійшла до Гурзуфського відділення міліції, повідомила у вівторок прес-служба ялтинського міськвідділу.

"Житель Краснокаменки, знаходячись на прогулянці в лісі, знайшов в кар`єрі металевий ящик з боєприпасами", - сказано в прес-релізі.

Боєприпаси вилучено і направлено на дослідження.