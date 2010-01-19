В кримському лісі знайшли ящик з боєприпасами
12:00, 19 січня 2010Крым
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Абориген виявився свідомим
Житель Криму під час прогулянки в лісі знайшов металевий ящик з боєприпасами - в коробці знаходилися п`ять картонних циліндрів, вісім картонних коробок з патронами від автомата Калашникова і магазин від автомата з патронами.
Інформація про знахідку надійшла до Гурзуфського відділення міліції, повідомила у вівторок прес-служба ялтинського міськвідділу.
"Житель Краснокаменки, знаходячись на прогулянці в лісі, знайшов в кар`єрі металевий ящик з боєприпасами", - сказано в прес-релізі.
Боєприпаси вилучено і направлено на дослідження.
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