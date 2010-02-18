Абхазія: хай Грузія заспокоїться, російський флот не йде з Криму

Питання про можливе переведення Чорноморського флоту РФ після 2017 року з Криму до Абхазії не розглядається, заявив президент Абхазії Сергій БАГАПШ.

"Не стоїть питання про переведення Чорноморського флоту", - сказав БАГАПШ на прес-конференції в Москві у четвер, передає УНІАН.

"Ви, напевно, чули інтерв`ю обраного президента України ЯНУКОВИЧА. Після 2017 року, можливо, буде переглянутий договір. Напевно, Грузії потрібно вже заспокоїтися - у нас достатньо сил і без Чорноморського флоту", - додав він.

Керівництво РФ ухвалило рішення створити військові бази чисельністю по 3700 осіб кожна в Абхазії і Південній Осетії.