Самовбивці повадилися стрибати з Ластівчиного гнізда

Чоловік, намагаючись покінчити життя самогубством, стрибнув в Чорне море з 60-метрової висоти неподалік від замку "Ластівчине гніздо" на південому березі Криму, але залишився живий, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався в неділю.

"Чоловік, 1978 року народження, стрибнув у воду біля "Ластівчиного гнізда". Його дістали за допомогою мотузка, надали першу медичну допомогу і передали бригаді "швидкої", - йдеться в прес-релізі.

Це не перший випадок у Криму. Так, в травні 2009 року турист з Росії, намагаючись звести рахунки з життям, стрибнув зі скелі біля замку і залишився живий.