У Криму затримали чоловіка, який продав знайому у секс-рабство

48-річного безробітного, який продав дівчину у сексуальне рабство в Греції, затримали працівники міліції в кримському місті Щолкіно, повідомляє прес-служба МВС.

"Попередньо встановлено, що він у 2000 році вивіз до Грецької Республіки 18-річну безробітну мешканку Щолкіно, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації", - йдеться у прес-релізі.

Жінку повернули до України.