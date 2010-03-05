У Криму затримали чоловіка, який продав знайому у секс-рабство
11:47, 05 березня 2010Крым
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Дівчину повернули з Греції
48-річного безробітного, який продав дівчину у сексуальне рабство в Греції, затримали працівники міліції в кримському місті Щолкіно, повідомляє прес-служба МВС.
"Попередньо встановлено, що він у 2000 році вивіз до Грецької Республіки 18-річну безробітну мешканку Щолкіно, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації", - йдеться у прес-релізі.
Жінку повернули до України.
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