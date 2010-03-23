Україна переходить на літній час

Україна перейде на "літній" час у ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня: стрілки годинника по всій країні будуть переведені на одну годину вперед.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1996 року "о третій годині за київським часом запроваджується "літній" час переведенням стрілки на одну годину вперед".

До перебудови деякі медики радять починати готуватися вже зараз - треба поступово лягати спати і вставати вранці на 20-40 хвилин раніше, ніж зазвичай.

Вперше перехід на "літній" час було проведено в Великій Британії в 1908 році для економії енергоресурсів.

Зараз "літнім" часом користуються понад 110 держав. Стрілки годинника переводять практично в усіх країнах Європи і Америки, водночас багато держав Азії живуть за єдиним часом.