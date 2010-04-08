Автівка влетіла в дерево: дві жертви

Дві особи загинули і четверо одержали травми у результаті зіткнення легкового автомобіля з деревом у Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася на дорозі Красногвардійське – Восход в середу ввечері.

Водій ВАЗ-2109 перевищив швидкість, не упорався з керуванням, машина виїхала за межі проїжджої частини і врізалася в дерево.

Постраждалих доставлено до лікарні.