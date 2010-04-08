Співробітник ДВС погорів на хабарі

У Криму прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отримання державним виконавцем трьох тисяч гривень хабара, повідомила прес-служба МВС.

Гроші співробітник одного з відділів державної виконавчої служби сімферопольського управління юстиції вимагав від директора товариства з обмеженою відповідальністю за "невжиття заходів по виконавчому провадженню", відкритому щодо структури.

Частина 2 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років та з конфіскацією майна.