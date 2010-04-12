8 дельфінів потрапили в браконьєрські сітки в Чорному морі

Сімнадцять кілометрів браконьєрських сіток, в які потрапили вісім дельфінів, підняли в Чорному морі співробітники прикордонної служби за два дні. Лише два дельфіни були живі, повідомила прес-служба Азово-чорноморського управління прикордонної служби України.

«Сітки знайшли в районі, де минулого тижня виявили дві турецькі рибопромислові шхуни, які зайшли в українську економзону для незаконного лову», - йдеться в прес-релізі.

Окрім дельфінів, в них були 62 камбали, дві морські лисиці та чорноморська акула.

Корабель морської охорони «Павло Державін» затримав дві шхуни 5 квітня. Одна з них знаходилася в 66 милях від мису Тарханкут і 47 милях від острова Зміїний. Іншу виявили неподалік.