8 дельфінів потрапили в браконьєрські сітки в Чорному морі

14:04, 12 квітня 2010
Крым
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Підняли 17 км за два дні

Сімнадцять кілометрів браконьєрських сіток, в які потрапили вісім дельфінів, підняли в Чорному морі співробітники прикордонної служби за два дні. Лише два дельфіни були живі, повідомила прес-служба Азово-чорноморського управління прикордонної служби України.

«Сітки знайшли в районі, де минулого тижня виявили дві турецькі рибопромислові шхуни, які зайшли в українську економзону для незаконного лову», - йдеться в прес-релізі. 

Окрім дельфінів, в них були 62 камбали, дві морські лисиці та чорноморська акула. 

Корабель морської охорони «Павло Державін» затримав дві шхуни 5 квітня. Одна з них знаходилася в 66 милях від мису Тарханкут і 47 милях від острова Зміїний. Іншу виявили неподалік.

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