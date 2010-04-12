Виставка сувенірів з Леніним відкрилася в Криму

Виставка картин, бюстів, книг, значків, марок і сувенірів, пов`язаних з ім`ям Володимира Леніна, відкрилася в Сімферополі з нагоди 140-річчя від дня народження засновника радянської держави.

«Представлена колекція жителя Ялти Олександра МАТВІЄНКА. У ній зібрано більш як п`ять тисяч експонатів: витвори мистецтва, пам`ятні знаки, медалі, значки, картини, сувеніри, бюсти, барельєфи, листівки, книги, марки, портрети із зображенням Леніна», - говориться в повідомленні прес-служби кримської організації Комуністичної партії України.

Виставка працюватиме в Центральному музеї Тавріди до кінця квітня.