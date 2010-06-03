Пенсійний вік для українських жінок буде підвищений

Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачено поступове вирівнювання в Україні пенсійного віку чоловіків і жінок протягом 10 років.

Програма, яку схвалив комітет із економічних реформ при президенті, передбачає три етапи пенсійного реформування.

На першому етапі - до кінця року - планується введення фіксованого розміру пенсійного внеску для підприємців-спрощенців, обмежити розмір максимальних пенсій.

На другому етапі - до кінця 2012 року - передбачається створити стимули для того, щоб громадяни після досягнення пенсійного віку продовжували працювати. Ппланується також збільшити мінімальний термін страхового стажу для отримання пенсії за віком, скасувати необгрунтовані пільги з дострокового виходу на пенсію, почати поступове вирівнювання пенсійного віку жінок і чоловіків, поступовий перерозподіл ставки внеску на пенсійне страхування від роботодавця на працівника.

Також передбачено підвищити нагляд за накопичувальними пенсійними фондами, ввести накопичувальну систему державного пенсійного страхування й ввести обов`язкові корпоративні пенсійні схеми для фінансування дострокових і спеціальних пенсій для окремих категорій професій, пов`язаних із ризиком для життя.

До кінця третього етапу - до кінця 2014 року - заплановано диверсифікувати схеми приватного пенсійного страхування, ввести програми спільного інвестування тощо.

Для стабілізації солідарної пенсійної системи програмою передбачається необхідність підвищити мінімальну тривалість страхового стажу для отримання пенсії за віком із 5 до 15 років; вирівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків (поступово з кроком 0,5 року протягом 10 років); наблизити пенсійний вік до європейських стандартів (65 років) для учасників другого рівня пенсійної системи; стимулювати пізніший вихід на пенсію шляхом підвищення нормативної тривалості стажу з 20/25 років до 30/35 років із одночасним збільшенням коефіцієнта обліку наднормативного стажу або відстрочення виходу на пенсію.

Також пропонується звільнити солідарну систему від дострокових і пільгових пенсій; обмежити максимальний розмір пенсій, які виплачуються з солідарної системи; виплачувати пенсії за віком для всіх пенсіонерів, які працюють, в розмірах, визначених законом про обов`язкове пенсійне страхування; перерозподіляти частку внеску на пенсійне страхування від роботодавця до працівника; відокремити внесок на соціальне страхування від єдиного податку; скоротити пільги із дострокового виходу на пенсію.

У документі наголошується, що для введення накопичувального рівня пенсійної системи необхідно визначити розмір внесків, оцінити величину одного року стажу в солідарній системі для учасників дворівневої системи; передати пенсійному фонду функції збору й адміністрування коштів другого рівня пенсійної системи, ввести систему єдиних пенсійних рахунків; забезпечити можливість залучати приватні компанії для управління активами.

Передбачається, що за підсумками реформування пенсійної системи співвідношення середніх розмірів пенсій і зарплат становитиме не менше 45%, по солідарній системі - 40%; співвідношення середніх розмірів пенсій жінок і чоловіків буде не нижче 75%; ставка відрахувань на пенсійне страхування - не більше 35%; співвідношення обсягу пенсійних витрат із ВВП - не більше 12% до 2014 р.

Віктор ЯНУКОВИЧ 2 червня оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ реалізовуватиметься в три етапи: 2010, 2011-2012, 2013-2014 роки.