Севастопольці сядуть на лаву підсудних за вбивство власника нічного клубу в Криму

Прокуратура передала до Апеляційного суду Криму кримінальну справу щодо чотирьох жителів Севастополя, які звинувачуються в організації бійки в сімферопольському нічному клубі «Z», яка закінчилася загибеллю власника закладу.

«Проти двох висунуто звинувачення у навмисному вбивстві і хуліганстві, вони перебувають під арештом. Двом іншим інкриміновано скоєння хуліганських дій», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.

Бійка сталася у клубі в центрі Сімферополя у ніч на 13 лютого.

Власник закладу, громадянин Росії, загинув в результаті отриманних тяжких тілесних пошкоджень.