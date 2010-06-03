Севастопольці сядуть на лаву підсудних за вбивство власника нічного клубу в Криму

16:41, 03 червня 2010
Крым
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Бійка сталася в центрі Сімферополя...

Прокуратура передала до Апеляційного суду Криму кримінальну справу щодо чотирьох жителів Севастополя, які звинувачуються в організації бійки в сімферопольському нічному клубі «Z», яка закінчилася загибеллю власника закладу.

«Проти двох висунуто звинувачення у навмисному вбивстві і хуліганстві, вони перебувають під арештом. Двом іншим інкриміновано скоєння хуліганських дій», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.

Бійка сталася у клубі в центрі Сімферополя у ніч на 13 лютого.

Власник закладу, громадянин Росії, загинув в результаті отриманних тяжких тілесних пошкоджень.

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