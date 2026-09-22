РФ ховає своє виробництво 'Шахедів' під землю через удари України, – ISW

Нове виробництво може дозволити РФ наростити виробництво БПЛА на 28 тисяч щороку.

РФ нарощує виробництво елементів, які використовуються в БПЛА типу "Герань" і будує підземні споруди в спеціальній економічній зоні "Алабуга", аби захиститися від українських ударів. Про це повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни.

Експерти відзначають, що РФ планує розширити виробничі потужності вуглецевого волокна на цьому підприємстві на 500 тонн на рік до 2029 року. Це дозволить Москві виробляти додатково 28 000 ударних безпілотників типу "Герань", що на 78 відсотків більше, ніж поточне річне виробництво.

Аналітики повідомляють, що РФ використовує вуглецеве волокно для виробництва БПЛА "Герань" від 1 до 5 версії цих дронів. Для виробництва цього волокна лише на початку року Китай поставив РФ 46 тонн прекурсорів PAN. Наразі зальна площа підземного простору для майбутніх виробничих потужностей складає 42 000 квадратних метрів.

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"Підземний цех є частиною ширшого будівельного майданчика в "Алабузі", що охоплює близько 500 гектарів, який Росія почала освоювати наприкінці квітня 2026 року. Росія також будує новий об'єкт з вуглецевого волокна поруч із пасивним периметром протиповітряної оборони з ґратчастих веж, побудованих між травнем і липнем 2026 року", – додають аналітики.

Російське виробництво БПЛА: що відомо

Раніше аналітики Dnipro Osint повідомляли, що на тлі перенесення під землю виробництва "Гераней", знищення цих підприємств для України стає дедалі складнішим та дорожчим. Відзначається, що після перших ударів Сил оборони по обʼєктах виробництва РФ намагається максимально прискорити будівництво.

Ще наприкінці серпня радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомляв, що РФ нарощує виробництво як реактивних "Шахедів", так й інших БПЛА. Зокрема, за його словами, Москва планує збільшити щомісячний випуск дронів-ракет "Бандероль" до 300–400 одиниць.

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