Ціна на мідь зростає шостий день поспіль: скільки зараз коштує метал

Метал демонструє найтривалішу серію зростання за останні чотири місяці.

Ціни на мідь зростають шостий день поспіль, наближаючись до рекорду. Скорочення запасів і передсвяткові закупівлі продемонстрували жорсткість пропозиції в Китаї.

Видання Bloomberg пише, що метал демонструє найтривалішу серію зростання за останні чотири місяці. За даними Shanghai Metals Market, хоча частина імпортованої міді й надійшла до Китаю, більша її частина надійшла безпосередньо до переробників, а не на склади, що призвело до збереження дефіциту короткострокової пропозиції.

Попит також отримує сезонний імпульс, оскільки деякі виробники у переробній галузі поповнюють запаси напередодні Свята середини осені та Національного дня, зазначається в повідомленні біржі. Запаси катодної міді в Шанхаї скоротилися до 43 900 тонн – до найнижчого рівня з 2023 року, згідно з щотижневими даними.

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Станом на 05:45 за київським часом тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) зросли на 0,6% – до 14 745 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 14,75 долара.

Що стосується цін на мідь в Україні, то, за даними Metal monitor, 22 вересня метал приймають у середньому по 575,75 гривні за кілограм. При цьому на біржі ціна встановлена на рівні 670,58 грн.

Ціни на метали – останні новини

8 вересня ціни на мідь піднялися до рекордного рівня на тлі очікувань введення США мит на рафінований метал, що спонукало трейдерів превентивно відвантажувати його до Америки, намагаючись отримати прибуток від стрибка внутрішніх цін.

14 вересня метал почав дешевшати на тлі вищих, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США.

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