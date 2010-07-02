План заходів на День флоту України

У святкових заходах у Севастополі до Дня флоту України візьмуть участь близько 1,5 тисячі військових моряків, 8 кораблів Військово-морських сил, два корабля морської охорони державної прикордонної служби та один - Чорноморського флоту Росії, очікується участь президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

3 липня о 15.00 в українському культурно-інформаційному центрі за участю міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ та начальника генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил Григорія ПЕДЧЕНКА розпочнуться урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня флоту України, о 17.30 - церемонія покладання квітів до пам’ятника гетьману Сагайдачному на Античному бульварі.

4 липня о 9.00 на кораблях та у військових частинах відбудеться урочистий підйом Військово-морського прапору та прапорів розцвічування. Передбачається, що в урочистостях цього дня візьме участь президент - верховний головнокомандувач Збройних сил.

ЯНУКОВИЧ на катері пройде вздовж строю кораблів ВМС, що вишикувані у Севастопольській бухті, та підніметься на борт флагманського корабля - фрегата "Гетьман Сагайдачний". Президент звернеться з борту з вітальною промовою до моряків, а потів вручить їм державні нагороди.

Після цього ЯНУКОВИЧ на площі Нахімова візьме участь у ритуалі вручення морських кортиків випускникам Академії ВМС, а також покладе вінок до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя.

На Михайлівській батареї буде урочисто відкрито Військово-морський музей України.

В День флоту України на причалі морського для жителів Севастопол і туристів буде організовано огляд кораблів, озброєння і військової техніки ВМС України. На кораблях та у частинах українського флоту буде проведено День відкритих дверей. На сценічних майданчиках міста відбудуться виступи творчих колективів з різних регіонів України.

О 19.00 на площі Нахімова розпочнеться святковий гала-концерт за участю "зірок" української естради.

Закінчиться святкування о 22.00 феєрверком над Севастопольською бухтою.

Відповідно до указу президента, День флоту України, який є професійним святом не лише військових моряків, а моряків морського і річкового флотів, щорічно відзначається у першу неділю липня.