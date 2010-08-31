Уряд Криму створив раду інвесторів

Рада міністрів Крим на засіданні у вівторок створила при уряді автономії раду інвесторів - консультативно-дорадчий орган для вирішення проблемних питань при реалізації інвестиційних проектів.

«З метою формування сприятливого інвестиційного клімату в Автономній республіці Крим, стимулювання надходження інвестицій, у тому числі іноземних, в пріоритетні сфери економіки, підвищення ефективності реалізації інвестиційної політики Рада міністрів Криму постановляє створити раду інвесторів», - йдеться в документі.

Її очолив кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ, роботу ради координуватиме міністерство економіки автономії.