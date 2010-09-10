Десятки школярів госпіталізовані з кишковою інфекцією в Криму
20:15, 10 вересня 2010Крым
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Погана інформація з Євпаторії...
Щонайменше 37 учнів школи № 12 Євпаторії госпіталізовані у п`ятницю з підозрою на кишкову інфекцію, повідомив УНІАН представник міністерства охорони здоров`я Криму.
"Попередній діагноз - кишкова інфекція неясної етіології", - сказала вона телефоном.
Співробітниця міноздорову уточнила, що 37 госпіталізованих дітей - дані на середину дня.
"Коли ми їхали з Євпаторії, були такі цифри", - заявила вона, відмовившись від подальших коментарів.
За неофіційною інформацією, яка надходить від джерел УНІАН у Євпаторії, до вечора вже були госпіталізовані близько 60 дітей.
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