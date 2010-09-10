Десятки школярів госпіталізовані з кишковою інфекцією в Криму

Щонайменше 37 учнів школи № 12 Євпаторії госпіталізовані у п`ятницю з підозрою на кишкову інфекцію, повідомив УНІАН представник міністерства охорони здоров`я Криму.

"Попередній діагноз - кишкова інфекція неясної етіології", - сказала вона телефоном.

Співробітниця міноздорову уточнила, що 37 госпіталізованих дітей - дані на середину дня.

"Коли ми їхали з Євпаторії, були такі цифри", - заявила вона, відмовившись від подальших коментарів.

За неофіційною інформацією, яка надходить від джерел УНІАН у Євпаторії, до вечора вже були госпіталізовані близько 60 дітей.