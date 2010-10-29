Експерти оцінили рівень об’єктивності ЗМІ під час виборчої кампанії

Експерти оцінили рівень об’єктивності засобів масової інформації під час висвітлення перебігу передвиборчої кампанії у 4,45 бали за семибальною шкалою, де 1 – висвітлення цілком об’єктивне, 7 – надзвичайно суб’єктивне, свідчать результати дослідження, проведеного громадянською асамблеєю України та мережею підтримки реформ за сприяння міжнародного фонду «Відродження».

Регіональний аналіз свідчить, що найбільш об’єктивно працюють ЗМІ у Центральному регіоні (4,08 бали) та на Півночі (4,28), найвищий рівень суб’єктивного оцінювання – на Півдні України (4,65), Заході (4,54) та Сході (4,51).

Рівень доступу кандидатів та партій до ЗМІ експерти оцінили у 4,39 бали за семибальною шкалою, де 1 – всі мають рівний доступ, 7 – можливості доступу до медіа суттєво обмежені.

По регіонах ситуація виглядає таким чином: Центр – 3,98 бали, Захід – 4,12, Схід – 4,60, Північ та Південь – 4,70.

У виступах кандидатів найбільш популярними темами, навколо яких ведеться виборча компанія, є питання інфраструктури, ЖКХ та благоустрою – 57,1%.

Далі йдуть соціально-економічний розвиток (16,8%), місцеві вибори, виборчі питання (4,4%), соціальний захист (4,0%), корупція (3,5%), зростання цін та інфляція (2,7%), політичне протистояння (2,2%), місцеве самоврядування (2,2%), забудови, проблеми з власністю (2,2%), екологія (0,9%), мовне питання (0,9%), регіональна ідентичність (0,9%), зовнішньополітичні питання (0,9%), Євро-2012 (0,4%), земельні питання (0,4%), інше (0,4%).

Експертне оцінювання перебігу та особливостей виборчої кампанії проводилось з 15 по 27 жовтня 2010 року, спираючись на ресурсний потенціал провідних регіональних аналітичних центрів та моніторингових організацій. В рамках дослідження було опитаний 251 експерт за квотною вибіркою у 13 регіонах України (Крим, Вінницька, Волинська, Донецька, Ужгородська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Тернопільська, Київська області).