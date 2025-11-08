За даними аналітиків, росіяни заблокували підрозділи українських військ в Новомиколаївці.

Сили оборони Півдня заявили про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою у Запорізькій області. Водночас аналітики заявили, що ворог захопив ці населені пункти.

Український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState навіві слова начальника управління Штурмових підрозділів Валентина Манька про те, що Сили оборони України зачистили Солодке та Рівнопілля Запорізької області. Однак у DeepState кажуть, що ці населені пункти знаходяться на значній відстані від Павлівки та Успенівки:

"Буквально позавчора Сили оборони Півдня заявили про повний контроль над Павлівкою та Успенівкою. Чому заяви різних управлінь відрізняються на 6-8 км є відкритим питанням. За нашою інформацією, ворог захопив Успенівку та Павлівку, а також заблокував наші підрозділи в Новомиколаївці".

Відео дня

Крім того, зауважують аналітики, бої з диверсійними групами велися в Солодкому та Рівнопіллі. Водночас у Привіллі, Новому та Новоуспенівському "ворог має, щонайменше, присутність".

"Що стосується самої Успенівки, то ситуація там погіршилася після того, як було забрано 50% особового складу на порятунок легендарної ділянки біля Вишневого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці жовтня росіяни "з 14 брспн почали заходити в село, налагодивши зв'язок, вони затягнули піхоту з 218 танкового полку та 394 мотострілецької бригади РФ".

Так, зазначають у DeepState, в село зайшло близько 70 груп чисельністю до двох рот. На закріпленні окупанти "залишили 394-й, а 14-й і 218-й пішли на сусідні населені пункти".

"Один з батальйонів 102 ОБр ТрО намагався врятувати ситуацію, але сили були не рівні і нічим хорошим це не закінчилося", - зауважили аналітики.

Ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада у DeepState заявили, що російські загарбники окупували Павлівку Запорізькій області. Також зазначалося, що вони просунулися поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

Того ж дня пресслужба Сил оборони півдня України зазначила, що "інформація, розміщена на ресурсі DeepState, щодо захоплених ворогом територій у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності".

Водночас у Силах оборони визнали, що ситуація на Олександрівському та Оріхівському напрямках доволі напружена.

У заяві також, зокрема зауважувалося, що в районі населеного пункту Павлівка тривають запеклі бої - там тримає оборону одна з українських бригад. А стосовно Успенівки було зазначено, що в районі цього населеного пункту ворог вогневим ураженням знищив кілька позицій, тож українським захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються.

Вас також можуть зацікавити новини: