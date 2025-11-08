Обмеження діятимуть, як для промислових, так і для побутових споживачів.

Графіки віялових відключень електроенергії діятимуть в Україні до кінця поточної та щонайменше протягом усієї наступної доби. Про це повідомляє в Телеграм компанія "Укренерго".

Зазначається, що "через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами", графіки погодинних відключень будуть застосовуватися "обсягом від 2 до 4 черг". Так само протягом усієї наступної доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – зауважили в компанії.

Відео дня

Ситуація в енергетиці України

Як писав УНІАН, минулої ночі Росія завдала масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури у низці центральних областей і на сході країни. Через це графіки погодинних відключень електроенергії значно посилили.

Компанія "Центренерго" повідомила, що цієї ночі росіяни повністю знищили обидві її ТЕС, електрогенерація повністю зупинилася. Йдеться про Трипільску ТЕС на Київщині і Зміївську ТЕС під Харковом.

Вас також можуть зацікавити новини: