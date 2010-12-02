Основний київський потяг до Криму прискориться на 2 години

«Укрзалізниця» у новому зимовому графіку прискорить потяг № 12 Київ-Сімферополь, скоротивши час його руху на 2 години, повідомив заступник генерального директора підприємства Леонід ЛОБОЙКО на прес-конференції в четвер.

«Ми сьогодні плануємо 12-й потяг, основний наш південний потяг до Сімферополя, прискорити на 2 години в один бік і на 2 години - в інший», - сказав він.

За словами ЛОБОЙКА, швидкість потягу буде збільшена за рахунок проведення відповідних робіт на колії.

«За рахунок того, що «підтягаємо» інфраструктуру, це дає можливість збільшити швидкість і скоротивши час руху на 2 години», - пояснив він.

Зараз час у дорозі потягу №12 становить близько 15 годин в один бік.