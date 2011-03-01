Легковик, мікроавтобус і вантажівка зіткнулися в Ялті - 4 поранених (фото)
10:46, 01 березня 2011Крым
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Аварія через жінку-водія
Четверо людей дістали травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля, мікроавтобуса і вантажівки в понеділок поблизу Ялти, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Фольксваген Жук», «Мерседес-бенц Віто» і «МАЗ 5516» зіткнулися на 7-му кілометрі траси Ялта-Севастополь.
Постраждали жінка-водій і дівчина-пасажирка «Фольксвагена», а також водій і пасажир «Мерседеса» - чоловіки.
«З травмами вони були доставлені «швидкою допомогою» в лікарню», - йдеться в повідомленні.
За даними ДАІ, водій легковика, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі.
Фото кримської ДАІ
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