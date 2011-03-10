Автівка впала з мосту на потяг в Криму - 2 поранених (фото)

Легковий автомобіль впав з мосту на навантажений вугіллям залізничний вагон потягу, що стояв, а потім - на колію в ніч на четвер в Керчі, водій і пасажир одержали численні травми, їх доставлено до лікарні, повідомив УНІАН телефоном повідомив співробітник керченського управління ДАІ.

31-річний водій легковика постраждав більше 28-річного пасажира.

Машина «Субару» розбита. «Акумулятор автомобіля лежав на мосту, а сама машина - під мостом», - сказав співробітник ДАІ.

Причину аварії встановлює слідство.

Фото ДАІ Криму