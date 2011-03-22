Україна і Росія узгодили проект угоди про попередження НС на Чорноморського флоту

Україна і Росія узгодили текст проекту міжурядової угоди про взаємодію з попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, де розташовані об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ у вівторок на брифінгу у Києві.

За його словами, документ узгоджений в ході експертної зустрічі з військово-політичних аспектів діяльності підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Росії і його перебування на території України українсько-російської міждержавної комісії. Зустріч проходила 15-16 березня у Севастополі.

«Під час засідання сторони постатейно узгодили текст проекту угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України», - сказав ДИКУСАРОВ.

За словами речника МЗС, сторони домовились розпочати процедуру внутрішньодержавного погодження проекту угоди з метою підготовки її до підписання.