Автомобільний злодій викинувся з 5 поверху після явки з повинною

У Євпаторії місцевий житель, котрий зізнався в скоєнні автомобільних крадіжок, після явки з повинною викинувся у присутності працівників міліції з п`ятого поверху і розбився на смерть, правоохоронні органи проводять службову перевірку за фактом суїциду, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

В євпаторійський міськвідділ міліції 22 березня з`явився з повинною раніше неодноразово судимий 37-річний чоловік. Він повідомив про здійснену ним крадіжки з автомобіля DVD-програвача і барсетки з 350 грн. у лютому в Євпаторії. Чоловік добровільно видав речові докази скоєної крадіжки, що зберігалися у нього вдома. Крім того, він повідомив, що за місцем проживання його родички знаходяться інші речі, викрадені ним з автомобілів у 2011 році, і запропонував їх видати.

«Коли громадянин у присутності працівників міліції увійшов до квартири своєї родички, він несподівано розкрив балконні двері і вистрибнув з балкона. Судово-медичний експерт діагностував смерть людини внаслідок падіння з великої висоти», - йдеться в прес-релізі.

За даними міліції, чоловік проходив реабілітаційну програму по позбавленню від наркотичної залежності.