Прокурор вимагає 10 років в'язниці футболісту, який збив жінку з дітьми

Прокуратура Севастополя вимагає від суду на 10 років позбавити свободи футболіста Владислава ПІСКУНА, який восени минулого року на смерть збив на автомобілі 26-річну жінку і двох її малолітніх дочок, заявив заступник прокурора міста Сергій ЛЕВІН.

«Відбулося третє судове засідання, судове слідство у справі закінчене. Відбулися дебати сторін. Державне звинувачення у цій справі вимагає від правосуддя обвинувального вироку за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України і вимагає призначити підсудному ПІСКУНУ покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортним засобом на три роки», - сказав ЛЕВІН на брифінгу.

За його словами, звинувачення вимагає призначити підсудному максимальну міру покарання, враховуючи, що вказаною статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«Нами сьогодні були досліджені всі докази, в повному обсязі заслухані і допитані всі свідки, тому я скажу, що засідання проведене об`єктивно і всебічно», - підкреслив заступник прокурора міста.

Адвокат обвинувачуваного Олександр РУДЬ, посилаючись на пом`якшувальні, з його точки зору, обставини, просив суд призначити ПІСКУНУ мінімальне покарання, передбачене частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Завершальне судове засідання у справі ПІСКУНА заплановане на 25 березня.

Футболіст, що знаходився за кермом BMW, збив на смерть 26-річну жінку з двома дітьми 2 і 5 років в листопаді 2010 року. Пасажирка машини отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. ПІСКУН був затриманий і поміщений в ізолятор. На досудовому слідстві йому пред`явлено обвинувачення в скоєнні дорожньої аварії, що викликала загибель більше двох осіб. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, а також обов`язкове позбавлення права керування транспортним засобом на строк до трьох років. Прокуратура наприкінці грудня направила справу проти ПІСКУНА до суду.