Російські організації України просять Росію допомогти в створенні партії

Представники російських рухів України просять російських політиків посприяти в створенні й фінансуванні своєї партії в Україні, передає кореспондент УНІАН у РФ.

«Я впевнений, що протягом 5 років в Україні буде створена єдина організація російських співвітчизників. І впливова єдина проросійська партія - істинна, справжня, а не та, яка використовує проросійські гасла в період виборчої кампанії. При цьому ми розраховуємо на вашу допомогу, на допомогу Росії», - сказав голова «Російської громади Криму» Сергій ЦЕКОВ в ході круглого столу в Державній думі РФ «Про російський і російськомовний рух України».

Заступник голови ради ВГО «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» Руслан БОРТНИК (голова руху - депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО) заявив, що Україна потребує «величезної російської партії».

За його словами, ця партія має отримати достатнє фінансування. «Давайте говорити відверто - отримати достатнє фінансування в умовах України, від українських бізнесменів, практично неможливо. Ці джерела фінансування необхідно шукати десь ще або нові джерела», - заявив БОРТНИК.

Він вважає, що російський рух може вижити в Україні лише завдяки великій російській партії, яку, хоч би як партію Олега ТЯГНИБОКА ВО «Свобода», повинні підтримувати 3-5% населення, й вона повинна пройти до парламенту.

Перший заступник голови Верховної ради Криму Костянтин БАХАРЄВ вважає, що російський рух в Україні повинен в союзі з партією влади відстоювати права російськомовного населення, а також боротися зі спробами фальсифікації української історії. «Російський рух повинен бути свого роду загороджувальним загоном для самої Партії регіонів: означивши свої позиції, відступ за які неможливий і неприйнятний ні за яких обставин», - заявив він.