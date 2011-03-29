Футболісту, винному у загибелі жінки з двома доньками в Севастополі, дали 6,5 років

Суд Ленінського району Севастополя у вівторок призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 6 місяців футболісту Владиславу ПІСКУНУ, який восени минулого року збив на автомобілі на смерть жінку з двома доньками, повідомив УНІАН керівник прес-служби прокуратури Севастополя Валерій ЯСТРЕМБСЬКИЙ.

Суд також позбавив ПІСКУНА права керування транспортним засобом до 3 років.

Державне обвинувачення вважає вирок надмірно м`яким і буде вносити апеляційну скаргу до суду вищої інстанції.

Футболіст, що знаходився за кермом BMW, збив на смерть 26-річну жінку з двома дітьми 2 і 5 років в листопаді 2010 року. Пасажирка машини отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. ПІСКУН був затриманий і поміщений в ізолятор. На досудовому слідстві йому пред`явлено обвинувачення в скоєнні дорожньої аварії, що викликала загибель більше двох осіб. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, а також обов`язкове позбавлення права керування транспортним засобом на строк до трьох років. Прокуратура наприкінці грудня направила справу проти ПІСКУНА до суду і вимагала на 10 років позбавити його свободи.

ПІСКУН під час свого останнього слова вимагав покарати з усією суворістю бізнесмена Дмитра БОНДАРЮКА, який втягнув його в гонку по вул. Гоголя в Севастополі. Той проходить у справі як свідок, додають "Українські Новини".