Крим продав 22 га за 15 мільйонів

Земельна ділянка площею 22,13 га на південному березі Криму була продана на аукціоні в четвер за 15 мільйонів гривень - ціна лота, за який боролися два претенденти, виросла майже втричі.

Ділянка знаходиться в трьох кілометрах від Чорного моря і в 500 метрах від траси. Вона розташована за межами селищної ради Сімеїзу. Земля має бути використана для будівництва рекреаційного об`єкту.

Представник переможця торгів відмовився сказати, кому дісталася земля.

Перший аукціон відбувся в Криму в лютому, з молотка пішли дві ділянки в районі південнобережного селища Гурзуф загальною площею 3,18 га за 3,12 млн. грн. Землю придбала київська компанія «Технополіс-1».