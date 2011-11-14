Віхи тижня: квач Януковича, активність Тігіпка і одиночне плавання Литвина

Квач по-донбаськи

Крісло кримського прем`єра було вакантним після смерті Василя Джарти непристойно довгий проміжок часу. Майже три місяці тривали пошуки гідного кандидата, і ось вказуючий перст Віктора Януковича зупинився на Анатолієві Могильові. Хоча у того, м`яко кажучи, специфічні стосунки з кримськими татарами, залишати Анатолія Володимировича в Києві для Президента було собі дорожче. Міністр внутрішніх справ все більше ставав схожим на подразник для опозиціонерів, які вміло доносять свої емоції до європейських сусідів України.

У результаті Могильов не тільки переїхав до Сімферополя, але й пообіцяв продовжувати лінію Джарти, якому, до речі кажучи, вдалося порозумітися з кримськими татарами. Чи здатний на подвиг новий прем`єр автономії – покаже вже найближчий час, але опоненти Партії регіонів на Кримському півострові навряд чи відчують себе краще. На зміну Могильову в МВС прийшов Віталій Захарченко, кадровий міліціонер, що кілька останніх років набирався досвіду в податковій службі на керівних посадах. Як і новий глава податківців Олександр Клименко, Захарченко вважається протеже Олександра Януковича, який все частіше вказує батькові на недооцінених чиновників, які не входять у сфери впливу крупних фінансово-політичних груп. Якщо тенденція збережеться, то олігархам з партквитками Партії регіонів доведеться шукати не шлях до кабінету Віктора Федоровича, а прихильності Олександра Вікторовича.

На цьому фоні наївним виглядає прагнення Сергія Тігіпка переконати себе і політично стурбовану громадськість, що «далі за бізнес не зашлють», а в опозиції солідній людині робити нічого. Сергій Леонідович у черговий раз публічно припустив, що міг би очолити Партію регіонів на парламентських виборах, але поки, мабуть, щоб не втрачати дарма час, вирішив почати наступ на багатих і урізати пільги чиновникам і народним депутатам. Цікаво буде постежити за руками Михайла Чечетова, коли згадані Тігіпком законопроекти будуть винесені на голосування. Не менш цікаво, як групи впливу усередині Партії регіонів сприймуть прагнення колишнього ватажка дніпропетровського комсомолу очолити партію влади.

Одиночне плавання непотоплюваного спікера

Формально керівник депутатського корпусу Володимир Литвин запропонував скоротити обідню перерву для парламентарів на годину і розглядати внесені до порядку денного законопроекти до переможного кінця. Можна подумати, що від цього рішення на робочих місцях почнуть з`являтися слуги народу, які хронічно прогулюють засідання, а парламентська більшість порозуміється з опозицією. Спікер, який печеться про збереження депутатського мандата, прогнозує прийняття змішаного виборчого закону, не дочекавшись висновків спеціальної робочої групи, створеної для узгодження позицій. Мабуть, щоб виборці на рідній Житомирщині не дуже розчарувалися в ньому, Литвин розкритикував Дмитра Табачника, який заявив, що всі чиновники повинні володіти російською мовою.

Втім, навіть прийняття виборчого закону, що повертає мажоритарну складову, не дасть Литвину спокійного життя. Вкотре активізувався Микола Мельниченко, який пообіцяв з Ізраїлю прилетіти на суд у справі Кучми навіть під загрозою арешту, санкцію на який правоохоронці отримали минулого тижня. Роль «чорта з табакерки» Миколі Івановичу безумовно до душі, і він помітно пожвавив її власним ентузіазмом.

Стратити не можна помилувати

Переговори з Європейським Союзом українським парламентерам вдалося завершити на мажорній ноті. Знято практично всі розбіжності, хоча європейці так і не дають згоди на віддзеркалення в угоді про асоціацію Україна – ЄС перспективи вступу нашої країни в Європейський Союз. Більш того – все більш наполегливо і багатоголосо нагадують, що українське керівництво обіцяло випустити Юлію Тимошенко на свободу, але та все ще залишається в`язнем Лук’янівського СІЗО. Втім, оптимісти з Gazeta Wyborcha вважають, що буквально протягом місяця Юлія Володимирівна опиниться на волі, реалісти радять одержати від Віктора Януковича розписку із цього приводу. Песимісти, серед яких представники партії «Батьківщина», не виключають, що влада спробує фізично знищити лідерів опозиційних сил.

Євген Магда