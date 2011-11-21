Найбільше в Україні панно із суші виготовили в Севастополі

У Севастополі виготовили найбільше в Україні панно із суші у вигляді логотипу Євро-2012. Його загальна площа склала 4,66 кв. м, ширина - 1,97 м, довжина – 2,33 м.

На викладання панно 11 сушистам знадобилося 34 хвилин 23 секунд.

Експерт Національного реєстру рекордів Сергій ЧЕРНИШОВ вручив власнику ресторану, що виготовив панно, диплом «Найбільше панно із суші».

Досі найбільшою картиною, виготовленою із суші, вважалася картина, зареєстрована 30 листопада 2005 року в Києві. Її довжина склала 1,4 м, ширина – 60 см, вага – 20 кг, час, витрачений на виготовлення, – 27 хвилин.

На аукціоні панно купила жителька Севастополя, заплативши 7 тис. грн. Набори суші рішенням переможниці аукціону були роздані глядачам.