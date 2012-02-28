Азаров виділив Криму 44 млн. грн. на ліквідацію наслідків лютневої негоди
10:00, 28 лютого 2012Крым
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Штормом пошкодив споруди
Кабінет міністрів України виділив 43,7 млн. грн. для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 7-8 лютого в Ялті, Алушті та Гурзуфі, де шестибальним штормом було пошкоджено берегоукріплювальні споруди, повідомила прес-служба уряду.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив 27 лютого.
За попередніми даними, для проведення першочергових заходів із відновлення набережної і берегоукріплювальних споруд у Ялті потрібно 12,4 млн. грн., набережної ім. Пушкіна у смт Гурзуф - 10,1 млн. грн., набережної Професорського куточка Алушти - 17,7 млн. грн., зруйнованих ділянок колектора - 3,5 млн. грн.
Видатки будуть здійснені Міністерством фінансів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.
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