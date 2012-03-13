Радмін домовляється з бізнесменами про пільги для кримчан

Рада міністрів Криму до кінця тижня планує підписати меморандум про взаєморозуміння з представниками крупних торгівельних мереж регіону, які готові приєднатися до програми "Соціальна карта кримчанина", повідомив кримський прем'єр Анатолій МОГИЛЬОВ.

"Представники бізнесу відгукуються на цю ініціативу. Я думаю, що кількість суб'єктів підприємництва - учасників проекту - розширюватиметься. Спочатку підпишемо меморандум з крупними торгівельними мережами", - сказав МОГИЛЬОВ журналістам у вівторок.

Уряд Криму 13 березня створив робочу групу з реалізації програми.

Радмін має намір наприкінці травня ввести соціальні карти для представників пільгових категорій, по яких люди зможуть купувати продукти із знижкою 5-7%. Картки будуть з номером і штріхкодом. На вітринах або при вході в торгівельні об'єкти, які стануть учасниками програми, пропонується розмістити спецлоготипи.

Фото прес-служби Радміну