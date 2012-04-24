Пенсіонерам накинуть по сотні

З першого травня 13,3 млн. пенсіонерам будуть підвищені пенсії в середньому на 100 гривень, повідомив департамент інформації та масової комунікації секретаріату Кабінету міністрів України.

Постанову “Про підвищення рівня соціального захисту населення” уряд прийняв на засіданні 23 квітня на виконання соціальних ініціатив президента Віктора Януковича.

Водночас, наголошується в повідомленні, людям, які не мають трудового стажу, пенсії підвищуватися не будуть. Ці категорії одержують “соціальну пенсію”, підвищення якої здійснюється відповідно до підвищення розміру мінімальної пенсії.