Придніпровська залізниця думає, як привабити туристів до Криму

Начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот вважає, що туристів до Криму можна привабити, зокрема, хорошими комунікаціями.

«Ми хочемо, щоб Крим розвивався? Туриста можна привабити туди хорошими комунікаціями. Від Москви до Сімферополя замість півтори доби поїзд повинен йти 20 годин і навіть швидше», - заявив Момот журналістам у Дніпропетровську.

За його словами, після введення швидкісного коридору з Києва влітку поточного року популярний поїзд 11/12 Київ-Сімферополь йтиме не через П’ятихатки, як зараз, а через Полтаву, Красноград, Лозову, Синельникове і Запоріжжя.

Момот повідомив, що пара «Столичний експрес» сполученням Дніпропетровськ-Київ після Євро-2012, скоріш за все, під іншою назвою ходитиме з Дніпропетровська до Сімферополя.

«Думаю, що пасажири зустрінуть це з натхненням. Це будуть денні поїзди, які замінять електрички Дніпропетровськ-Сімферополь. Електричка є електричка, з відповідним комфортом для регіональних перевезень на відстань до 150 км. На Сімферополь поїзди будуть комфортними», - підкреслив Момот, зазначивши, що класичний нічний поїзд на зазначеному напрямку залишиться.

Начальник ПЗ уточнив, що заплановані зміни у залізничному сполученні на Крим моніторяться й можливі варіанти.

«Ми моніторимо. Іноді ми помиляємося. Але правильніше буде не мундир чистити, а виправити ситуацію, щоб це було економічно вигідно й зручно для пасажира», - зазначив Момот.