Сімферополь перекриють 1 травня

Рух транспорту по центральних вулицях Сімферополя перекриють 1 травня, з 8 до 12:00, у зв'язку з проходженням святкової ходи з нагоди Дня праці, повідомила прес-служба мерії.

Так, рух для автомобілів буде закрито по проспекту Кірова та вулиці Севастопольської - на ділянці від вулиці Козлова до вулиці Некрасова. Об'їзд - по вулицях Пролетарській, Караїмської та Шмідта.

Збір і формування чотирьох святкових колон розпочнеться о 9 ранку у площі Ахмет-Хана Султана, на перехрестях проспекту Кірова і вулиць Самокиша, Горького і Гоголя.

Хода розпочнеться о 10:00 і пройде по проспекту Кірова до площі Радянської.

