Погода в Україні на середу: до +24°

Синоптики прогнозують мінливу хмарність 25 квітня в Україні.

У західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікуються сильні дощі, подекуди грози та пориви південного вітру до 20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, повідомив Укргідрометцентр.

На решті території без опадів, лише вночі в Чернігівській, Сумській, а вдень в Житомирській, Вінницькій областях пройде невеликий дощ, місцями гроза; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 6-11°, вдень 19-24°.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 19-24°. По Києву температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

У Криму без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.