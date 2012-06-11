"Вишку Бойка" проконсультує фірма з Катару за 85 мільйонів

"Чорноморнафтогаз" (Сімферополь) вибрав компанію HR Quest Middle East LLC (Катар) для надання консультаційних послуг з управління самопідйомною буровою установкою "Петро Годованець", йдеться в повідомленні компанії про акцепт пропозиції компанії за підсумками тендера, проведеного за процедурою закупівлі в одного учасника, передають "Українські новини".

Ціна акцептованої пропозиції становить 85,265 млн гривень (без ПДВ).

Акцепт пропозиції відбувся 6 червня.

Нагадаємо, самопідйомна бурова установка "Петро Годованець" 1 червня почала буріння першої свердловини на Одеському газовому родовищі.

У червні "Чорноморнафтогаз" має намір почати будівництво 87-кілометрового газопроводу для транспортування газу з бурової установки в газотранспортну систему Криму, завершити будівництво компанія планує в 4 кварталі 2012 року.

Як повідомлялося, в 2011 році "Чорноморнафтогаз" на тендері придбав дві морські бурові установки (в народі називаються "вишками Бойко") за ціною 400 млн доларів кожна.

У першому тендері "Чорноморнафтогазу" взяли участь тільки дві пов'язані між собою фірми.

Ціна установки (400 млн доларів) виявилася на 150 млн доларів вище, ніж у виробника.

У другому тендері взяли участь три посередника.

ЗМІ стверджували, що ринкова ціна другої установки також коливається близько 200 млн доларів.

Переможцем виявилася "Ризька судноверф" з ціною близько 400 млн доларів.

ДАТ "Чорноморнафтогаз" займається розвідкою і видобутком нафти і газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" належить національній акціонерній компанії "Нафтогаз Україна", нагадує "Українська правда".