3 кораблі ВМС потраплять на ремонт у Миколаїв

Чорноморський суднобудівний завод (Миколаїв) вперше за останні роки ремонтуватиметься корабель Військово-морських сил України, заявив генеральний директор підприємства Валерій Калашников, повідомляє прес-служба заводу.

«У травні було проведено тендер, в якому брали участь три українські підприємства, за результатами якого 7 червня ми уклали договори з командуванням ВМС Збройних Сил України на проведення ремонтних робіт трьох кораблів: малого розвідувального корабля «Переяслав» проекту 1824Б, великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» проекту 775 і ракетного корвета «Придніпров'я» проекту 1124», - сказав він.

«Сьогодні провідні фахівці заводу разом з представниками замовника і екіпажем МРЗК «Переяслав» працюють над уточненням обсягу необхідних ремонтних робіт», - додав Калашников.

Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (Миколаїв) на умовах узгодженого з ФДм України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.