Комуністи заявляють, що явка виборців у Криму набагато нижча за цифру ЦВК

Сімферополь. 30 вересня. УНІАН. За повідомленнями представників Компартії України у виборчих комісіях, явка виборців у Криму на 18.00 склала близько 35%, що значно нижче даних, які надаються Центрвиборчкомом (за даними ЦВК, вже на 16 годину в Криму проголосувало 40,5% виборців).

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому комуністи відзначають, що «незважаючи на невисоку активність виборців, можна припустити, що вибори в Криму відбудуться».

Як наголошується в повідомленні Кримського республіканського комітету КПУ, за даними уповноваженого КПУ по виборчому округу №8 (Красноногвардійський, Первомайський, Нижньогірський, Раздольненський райони АРК) до 17.00 в окрузі додатково було внесено до списку виборців 1350 чоловік, внаслідок чого виник брак бюлетенів. На виборчій дільниці №64 (село Григорівка Красногвардійського району) виборці, внесені до списку, також не можуть проголосувати через відсутність бюлетенів.

За повідомленням члена окружної виборчої комісії №3 від Компартії, на виборчій дільниці №18 у Джанкої виїзна комісія зіткнулася з випадками, коли громадяни, що голосують удома, до моменту приїзду комісії вже «проголосували», оскільки до них приїжджала бригада, що складається з невідомих осіб.

Як наголошується в повідомленні Кримського республіканського комітету КПУ, в Сімферополі на території виборчої дільниці №63 громадянам розсилалися запрошення взяти участь у голосуванні, в яких було вказано, що дільниця відкрита до 17.00 (хоча, як відомо, голосування ведеться до 22 години). «Оскільки значна частина виборців голосує вечірньої пори, такі дії можна розглядати як спробу знизити реальну явку на вибори», - вважають комуністи.